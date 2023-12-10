10 декабря 2023, 20:05
Аргентинцев предупредили о шоковых мерах в экономике
Милей: Аргентину ждет экономический спад и высокая инфляция
Экономика Аргентины нуждается в шоковых мерах, заявил президент страны Хавьер Милей. Защиту своей программы сокращения расходов он представил после инаугурации в Конгрессе в Буэнос-Айресе.
«Нет никакой альтернативы сокращению расходов и шоковым действиям… Нужно организованное сокращение расходов», — сказал он.
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По словам Милея, Аргентину ждет стагфляция — высокая инфляция при спаде экономики. Поэтому без шоковых действий будет невозможно справиться с бедностью и низкими зарплатами, акцентировал аргентинский лидер.
Хавьер Милей официально занял пост президента Аргентины 10 декабря. Он тожественно принес присягу перед парламентариями.
Правый политик одержал победу на президентских выборах, которые провели в Аргентине в ноябре. Милей обогнал своего соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на 10%. После этого он пообещал построить для страны лучшее будущее.
Аргентина
Экономика
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