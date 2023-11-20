Мир 20 ноября 2023, 08:02 Новый президент Аргентины заявил о планах «построить лучшее будущее» Новый президент Аргентины Милей намерен сотрудничать со странами свободного мира РИА «Новости»

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Одержавший победу на президентских выборах в Аргентине политик Хавьер Милей обещал работать со всеми странами «свободного мира». Об этом он сказал во время выступления перед сторонниками. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал обязательством установление в стране демократии, свободной торговли и мира.

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«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — подчеркнул новый президент Аргентины.

Также он оценил ситуацию в стране как критическую. Что именно политик имел в виду, в агентстве не уточнили.

Милей — кандидат от Либертарианской партии. Он победил на выборах в президенты в воскресенье, 19 ноября. Крайне правый политик обогнал своего соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на 10%.

Избранный президент Аргентины в рамках предвыборной кампании выступал под радикальными лозунгами. Он заявлял, что отказывается сотрудничать с Китаем, Бразилией и Россией. Милей также выступал против вступления Аргентины в БРИКС.