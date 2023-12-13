Мир 13 декабря 2023, 14:23 Аргентина пошла на девальвацию нацвалюты для борьбы с кризисом Аргентина в два раза снизит курс своей валюты к доллару для борьбы с кризисом Unsplash

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Власти Аргентины решили в два раза снизить курс собственной валюты по отношению к американскому доллару для борьбы с кризисом. Об этом сообщил министр экономики страны Луис Капуто. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы уточним официальный обменный курс. [Доллар] будет стоить 800 песо, увеличение будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты — прим. ред.)», — сказал политик.

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По данным Reuters, правительство Аргентины прибегнет к девальвации официального курса песо в два раза. После вступления решения в законную силу доллар вместо 365 будет стоить 800 песо.

В стране действуют сразу несколько курсов американской валюты. Речь идет об официальном, нелегальном, курсе для экспортеров, финансового рынка и туристических поездок. После изменения официальный курс приблизится к рыночному, согласно которому за доллар отдают примерно 1070 песо.

В минувшее воскресенье, 10 декабря, Хавьер Милей официально стал президентом Аргентины. Церемония прошла в здании конгресса в Буэнос-Айресе. На мероприятия приехал в том числе российский посол Дмитрий Феоктистов и президент Украины Владимир Зеленский.