Болсонару лидирует во втором туре на выборах президента Бразилии | 360°

Мир 31 октября 2022, 00:02 Болсонару лидирует во втором туре на выборах президента Бразилии Президент Бразилии Болсонару лидирует на выборах после обработки 8% голосов

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Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вырвался вперед в финальном туре выборов главы государства по итогам обработки 8% голосов. Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда, сообщил ТАСС.

Согласно данным обработки, за бразильского лидера свои голоса отдали более пяти миллионов человек (52,39%). А вот за его конкурента Луиса Инасиу Лулу да Силву проголосовали 4,5 миллиона избирателей (47,61%).

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Болсонару выражал уверенность в своей победе на президентских выборах в Бразилии еще в первом туре. Об этом он сообщил перед тем, как покинуть избирательный участок после голосования.

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По словам бразильского лидера, на протяжении 45 дней предвыборной кампании он много ездил по стране и везде его «встречали превосходно».

Ранее Болсонару заявил, что желание Украины вступить в НАТО оказало решающую роль в начале российской спецоперации. Также президент Бразилии сравнил конфликт с Карибским кризисом.