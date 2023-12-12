Происшествия 12 декабря 2023, 00:42 Мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины Милея во время инаугурации TN: на президента Аргентины Милея попытались напасть в вовремя инаугурации

Читать 360tv в

Мужчина бросил бутылку в голову аргентинского президента Хавьера Милея во время его инаугурации. Судья выдал ордер на арест злоумышленника, сообщил телеканал TN.

Речь идет о Гастоне Меркансини. Он попытался напасть на главу государства 10 декабря, когда тот проезжал по улице в кабриолете в сторону президентского дворца. Бутылка не попала в Милея, но задела одного из идущих рядом с машиной охранников.

Реклама

Это не первый раз, когда Меркансини попадает в поле зрения правоохранителей. Его уже задерживали в июле 2023 года за то, что он разбил стекла в чужом автомобиле железным прутом.

Посол Дмитрий Феоктистов от имени руководства России поучаствовал в церемонии инаугурации президента Аргентины. Дипломат пожелал Милею успехов и стойкости перед лицом различных вызовов. Представитель РФ также выразил надежду на сохранение дружеских отношений государств.

Хавьер Милей вступил в должность президента 10 декабря. После инаугурации он вышел к сторонникам, спел песню рок-группы и пообещал уничтожить политическую элиту.