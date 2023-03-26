Мир 26 марта 2023, 09:00 Ни разделить, ни властвовать. Запад отправился на поклон к Китаю слишком поздно Политолог Крутаков: дружба РФ и Китая бросила вызов Западу, но он ни на что не повлияет РИА «Новости»

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В последнее время западные политики будто сговорились — все вдруг захотели пообщаться с Китаем. Началось это после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Чего же теперь добивается Запад?

«Думаю о Китае»

На Украине, как и на Западе, до сих пор утверждают, что позиция Китая по конфликту неопределенная — иными словами, КНР еще можно переманить на свою сторону. Но на самом деле понимают, что это не так.

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Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию на этой неделе заставил многих поволноваться. Фактически стороны договорились о военно-политическом сотрудничестве. Кроме того, президент России Владимир Путин официально одобрил предложенный китайской стороной план по мирному урегулированию ситуации на Украине и сообщил, что в свое время его могут взять за основу. Украина практически не глядя раскритиковала предложения (якобы не нашла в них логики ), а вот в США испугались, что план поддержат и другие страны.

Американский президент Джо Байден сделал хорошую мину при плохой игре, заявив, что якобы сближение России и Китая ничего не значит, Китаю нечего предложить России, да и вообще, западные альянсы куда круче. Но даже ставшие уже привычными оговорки Байдена говорят о его скрытом волнении.

РИА «Новости»

Случайно назвав Канаду Китаем, он сам же сразу признался, что «думает о Китае». А о чем тут было бы думать, если бы тема действительно не стоила выеденного яйца? Да и министр обороны США Ллойд Остин открыто признался, что Соединенные Штаты беспокоит рост поддержки России со стороны КНР.

Бессмысленные угрозы

Между тем на Украине заговорили о том, что якобы работают над организацией переговоров президента Владимира Зеленского с Си Цзиньпином, но есть сложности из-за того, что Китай «еще не нашел нового политического места». Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк обронил также многозначительную фразу о том, что только Зеленский может «пояснить последствия неправильной финализации» боевых действий даже для стран, придерживающихся нейтралитета. Похоже на угрозу, правда, не совсем понятную. Чем вообще Украина может может угрожать Китаю?

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель зачем-то решил посетить Пекин в середине апреля по дороге в Японию на саммит министров иностранных дел G7.

А теперь еще и французский президент Эммануэль Макрон собирается слетать в Китай в следующем месяце вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Правда, он анонсировал этот визит еще в феврале и не скрывал, что хотел добиться помощи Китая в борьбе с Россией.

Ситуация явно изменилась — так зачем же ехать теперь?

РИА «Новости»

«Надутый мыльный пузырь»

Политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «360» назвал французского президента «надутым мыльным пузырем, который хочет отметиться на хайповой теме». Эксперт напомнил, что именно Макрон раньше был главным «звонильщиком» Путину, пытался представить себя основным переговорщиком по украинскому конфликту. Но главный потенциальный переговорщик с Россией «сидит в Белом доме», а другие страны тут ничего не решат. Остальные — просто «бэк-вокал», они хотят «играть на уже очевидной площадке», отметить свою активность.

[Бывший министр иностранных дел] Ван И, когда ездил на Мюнхенскую конференцию, со всеми европейцами разговаривал, предлагал налаживать отношения, но никто не откликнулся. А как только Си съездил в Россию, Запад всполошился, все хотят поговорить. Понятно, что альянс России и Китая — это вызов для Запада. До этого они боялись трехстороннего альянса: Германия — Россия — Китай, но Германию отрезали. Москва и Пекин реально могут и готовы строить новое политическое и экономическое пространство. Конечно, это страшно, ведь давно известно: разделяй и властвуй. СССР удалось поссорить с Китаем, но теперь отношения склеились. Леонид Крутаков политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве России

Теоретически переговоры Си Цзиньпина имеют смысл только с Джо Байденом, считает политолог. С другой стороны, есть ли смысл? Китай — ответственный политический игрок, который не станет метаться туда-сюда, — и он уже решил, чью сторону принять.