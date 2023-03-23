Мир 23 марта 2023, 11:50 Представителей США уличили в страхе поддержки плана Китая по Украине в ряде других стран Bloomberg: США боятся поддержки плана Китая по Украине другими странами piqsels

Читать 360tv в

Сотрудники Белого дома испугались поддержки мирного плана Китая по Украине в ряде стран. Таким мнением поделились журналисты агентства Bloomberg. В материале они сослались на неназванного представителя администрации правительства Соединенных Штатов.

«США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения», — написали журналисты.

Реклама

Также они уличили правительство Соединенных Штатов в страхе не отстоять свою точку зрения. По мнению авторов материала, массовое согласование плана Китая по Украине раскроет истинные намерения США относительно ситуации в восточноевропейской стране.

Реклама

Также журналисты заявили, что ряд государств уже устал от вооруженного конфликта. Также эти страны понесли экономический ущерб от ситуации на Украине. По данным авторов материала, мирный план Китая откроет глаза правительствам этих государств на милитаризированность американской позиции.