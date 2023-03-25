Мир 25 марта 2023, 02:21 Байден дал оценку сближению России с Китаем Президент США Джо Байден: сближение России и Китая сильно преувеличено flickr

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Значение сотрудничества России с Китаем «сильно преувеличено», поскольку Запад добился большего успеха в формировании альянсов, а Пекин не в состоянии предложить Москве ничего существенного. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден, которого попросили прокомментировать смысл визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Слова Байдена предало РИА «Новости».

«Мы значительно расширили наши союзы. Ничего такого ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире я не видел», — сказал глава Белого дома.

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Байден подчеркнул, что за время пребывания на посту президента Соединенных Штатов он встретился с 80% мировых лидеров, что позволило ему расширить альянсы, а его противникам — нет.

«Я не отношусь несерьезно к тому, что делают Китай и Россия, и это может стать значительно хуже, но давайте сейчас смотреть на перспективу», — продолжил американский президент.

Ранее американский лидер во время торжественной церемонии попытался процитировать стихотворение поэта Ричарда Бланко, однако запутался в словах, чем вызвал смех толпы. Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме.