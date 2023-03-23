Мир 23 марта 2023, 19:59 Рост поддержки России китайскими властями вызвал серьезное беспокойство у США Глава Пентагона Остин: рост поддержки Китаем России вызывает обеспокоенность у США РИА «Новости»

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал рост поддержки России со стороны Китая. Это вызывает у США обеспокоенность, заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. Его слова привел ТАСС.

Он уточнил, что пока в Соединенных Штатах не видят свидетельств того, что КНР оказывает России реальную финансовую поддержку. Однако даже жесты поддержки со стороны Си Цзиньпина уже заставляют нервничать.

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«Если бы они пошли на это, думаю, это вызвало бы серьезную озабоченность у мирового сообщества. Но даже выражение поддержки со стороны председателя КНР, на мой взгляд, вызывает обеспокоенность», — отметил Остин.

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По мнению бывшего госсекретаря США Майкла Помпео, президент США Джо Байден совершил стратегическую ошибку, недооценив серьезность сближения России с Китаем. Этот союз, по его словам, навис угрозой над всей страной и каждым американцем.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал визит китайской делегации в Россию большим откровением и вызовом. Он призвал членов Евросоюза задуматься, как теперь вести себя с КНР.