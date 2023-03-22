Эксклюзив 22 марта 2023, 17:38 «Новая Ялта» и Пекинский мир. Что изменится после встречи лидеров России и Китая Публицист Крутаков: переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина — заявка на новый мир Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, его продолжительные и обстоятельные переговоры с президентом Владимиром Путиным приковали внимание всего мира. Можно ли назвать эту встречу «Новой Ялтой» и какова вероятность, что уже в 2023 году будет подписан Пекинский мир, выяснял «360».

Новая Ялта?

Ключевым моментом переговоров Си и Путина стал вопрос безопасности, сообщил «360» политолог, публицист, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Москва и Пекин договорились, что совместно будут гарантировать международные нормы и безопасность, в том числе территориальную целостность и спокойствие.

Реклама

Эти заявления, по мнению политолога, можно считать фактически декларацией военно-политического сотрудничества. Хотя оборонный союз не оформлен и не задокументирован, озвученное уже позволяет сторонам координировать, к примеру, работу по обеспечению безопасности в нейтральных зонах международных вод и, соответственно, предотвращать чрезвычайные ситуации, подобные взрывам на «Северных потоках».

На переговорах фактически прозвучала заявка на создание совместной зоны безопасности, добавил Крутаков. И это логично, ведь любой проект — политический или экономический — возможен только в том случае, если он обеспечен определенным контуром безопасности.

Более того, по словам эксперта, переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина — заявка на новый мир.

Мир, построенный после Ялтинской конференции, закончился со смертью одного из субъектов, подписавших его, — СССР. Для Запада это означало победу над Союзом и гегемонию англосаксов, но сегодня Китай и Россия предпринимают попытки создать альтернативный проект, новую реальность, объяснил собеседник «360».

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина — если не «Новая Ялта», то как минимум однозначная заявка на нее. Думаю, эту заявку услышит и Иран, и Индия, и все страны ШОС и БРИКС. Леонид Крутаков

Политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «360», напротив, призвал не спешить с выводами насчет «Новой Ялты». Он аргументировал это тем, что на Ялтинской конференции собрались лидеры стран коалиции победителей, ведь на тот момент было все понятно, а сегодня «конца и края украинскому конфликту не видно».

«Безусловно, для Китая выгодно показывать себя глобальным миротворцем и пытаться замирить Россию и НАТО по тому же сценарию, как они недавно замирили Иран и Саудовскую Аравию. Но я сомневаюсь, что эти попытки могут увенчаться успехом, учитывая, что на Западе отказались рассматривать любые мирные предложения КНР», — констатировал Дудаков.

РИА «Новости»

По мнению политолога, прямо сейчас трудно говорить о формировании какого-то нового миропорядка. Очевидно, что Россия будет и дальше двигаться в сторону создания евразийской коалиции стран, которые бросают вызов Западу, но это долгий процесс.

Начало долгого противостояния

Американский глобальный проект и новый мир, который строят Москва и Пекин совместно со странами Глобального Юга, несовместимы. Более того, подчеркнул Крутаков, эти два проекта друг друга аннигилируют, уничтожают, а при соприкосновении их мы получаем взрыв.

«Собственно говоря, последствия таких взрывов наблюдаем в Сирии, на Украине, а сейчас и Тайвань начинает сильно подгорать», — уточнил политолог.

Эти проекты — американский и российско-китайский — могут либо уничтожить друг друга, либо перейти в формат длительного противостояния, каким было противоборство советской и американской систем, считает он.

«В таком экономическом, социальном и политическом соревновании и выяснится, кто окажется жизнеспособнее. У Запада шансов, на мой взгляд, на этот раз намного меньше», — уверен Крутаков.

РИА «Новости»

Будут попытки вбить клин

Естественно, в Вашингтоне недовольны и возмущены визитом председателя КНР в Россию и формированием такого двустороннего альянса — и экономического, и военного — между Москвой и Пекином, напомнил Малек Дудаков.

Американист особенно подчеркнул, что существенно приезд Си Цзиньпина к Путину не повлияет на отношения США и Китая, поскольку они и так находятся в «очень низкой точке».

«У США и Китая есть вполне себе фундаментальные противоречия в двусторонних отношениях, которые не касаются России, например, все, что связано с Тайванем и с военной конкуренцией в Южно-Китайском море», — заявил он.

Дудаков предположил, что в дальнейшем Госдеп США будет пытаться, с одной стороны, давить на Пекин с целью вклинить противоречие в отношения с Москвой, а с другой — раскачивать ситуацию с Тайванем и Синьцзян-Уйгурским регионом.

«Я, конечно, сомневаюсь, что в отношении первой цели у Вашингтона есть рычаги влияния на Пекин, но попытки будут. Вполне возможно, будут грозить санкциями тем китайским компаниям, которые станут активно инвестировать в экономику России», — объяснил эксперт.

РИА «Новости»

Пекинский мир — уже в этом году?

Существенно ситуация на Украине, несмотря на визит Си Цзиньпина в Россию, в ближайшее время не изменится, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

По всем признакам и в Киеве, и в Вашингтоне собрались провести какое-то «решающее наступление», прежде чем военный конфликт развернется в дипломатическое русло, сказал собеседник «360».

Однако позиция Пекина по СВО заявлена, и она присутствует как видимая всем альтернатива, уточнил он.

«Как только вопрос с судьбой этого последнего и решающего наступления прояснится, эта китайская инициатива может сработать по полной программе», — отметил аналитик.

По словам Станкевича, КНР будет предлагать международный переговорный формат и вероятность того, что он заработает до конца года, велика. Политолог оценил ее в 70%.

Леонид Крутаков высказал иную точку зрения. Он напомнил, что мы имеем дело с США и НАТО.

«Каким образом Китай может на них подействовать, каким образом он может вызвать у них сопереживание или желание договариваться, честно говоря, я не понимаю», — заявил он.

Высказывания Китая на этот счет — «чистая церемония», убежден Крутаков. Пекин демонстрирует миролюбие, но существенно повлиять на американцев и их союзников не может, а значит, и ускорить переход конфликта в дипломатическое русло — тоже.