Мир 24 марта 2023, 07:41 Офис Зеленского сообщил о сложностях в организации его переговоров с Си Цзиньпином Советник Подоляк заявил о сложности в организации разговора Зеленского и лидера КНР Си Пресс-служба Кремля

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Разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина есть в планах, но в его организации возникают некоторые сложности из-за неопределенной, по мнению украинской стороны, позиции Китая. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Он подтвердил, что Украина предлагает провести этот разговор, и добавил, что организационными моментами занимаются и офис президента, и МИД страны.

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«Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места», — подчеркнул Подоляк.

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Он уточнил, что Китай пока, видимо, не решил, хочет он «взять на себя вопрос урегулирования между Россией и Украиной» или предпочтет «осторожно стоять в стороне».

При этом КНР ранее изложила мирный план по Украине, мнгие положения из которого созвучны российскому подходу. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что этот план могут взять за основу мирного урегулирования, но для начала к этому должны быть готовы Украина и Запад.