Мир 21 марта 2023, 18:47 Мирный план Китая может стать основой для решения украинского конфликта — Путин Путин: Мирный план Китая может быть взят за основу мирного решения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Китайский мирный план может стать основой для урегулирования конфликта на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и представители киевского режима. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его процитировал ТАСС.

«Многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — подчеркнул российский лидер.

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В феврале министерство иностранных дел КНР обнародовало план по мирному урегулированию кризиса на Украине. В тексте расписаны 12 позиций, в которых упомянуто об уважении независимости и территориальной целостности всех государств. Также там отмечена важность возвращения к диалогу России и киевского режима для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Китай получит агрессивный ответ Украины, если начнет поставки вооружений для российских военных. После этого советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что китайскую сторону ждет «агрессивный ответ», если КНР будет поставлять вооружение для российской армии.

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Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию 20 марта. Он пробудет в стране несколько дней — до 22 марта. Китайский лидер уже посетил личную встречу с Путиным, где они обсудили план мирного урегулирования украинского вопроса. В расширенных составах российско-китайские переговоры прошли 21 марта.