Мир 25 марта 2023, 11:41 «Аплодирую Китаю». Байден перепутал Канаду с КНР Президент США Байден перепутал Канаду с Китаем

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Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился, перепутав Канаду с Китаем во время выступления перед канадскими парламентариями. Видео распространилось в Сети.

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили… Извините, я аплодирую Канаде», — произнес американский лидер — последние слова уже потонули в смехе парламентариев.

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Он слегка смущенно пояснил, что Китай — то, о чем он думает, но резюмировал: «Не будем пока об этом».

Во время визита в Канаду Байден встретился с ее премьером Джастином Трюдо. На их совместной пресс-конференции президента США попросили прокомментировать визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Джо Байден заявил, что значение сотрудничества этих двух стран «сильно преувеличено»: якобы Китай не может предложить России ничего существенного, а Запад куда более успешен в создании альянсов. Байден добавил, что «несерьезно» относится к «тому, что делают Китай и Россия». Однако, судя по оговорке, тема Китая беспокоит его больше, чем он хочет показать.