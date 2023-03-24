Эксклюзив 24 марта 2023, 12:24 «Совсем заигрался». Подоляк осмелился угрожать Китаю за «неопределенную» позицию по Украине Политолог Дудчак назвал чушью заявления Украины о подготовке к разговору с лидером КНР Си Unsplash

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что разговор лидера страны Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином в процессе организации, но ее осложняет якобы неопределенная позиция Китая по вопросу конфликта на Украине. Подоляк добавил, что только Зеленский может «пояснить последствия неправильной финализации» боевых действий даже для стран, придерживающихся нейтралитета. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с «360» назвал чушью слова о готовящихся переговорах и расценил заявление Подоляка как угрозу.

Далее — прямая речь.

Чушь это полнейшая. Подоляк заявил, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина не отменен — что значит «не отменен»? Он что, был назначен кем-то, о нем договаривались с Си Цзиньпином? То, что они сидят около телефона и смотрят на телефонную трубку, не говорит о том, что об этом знает китайский лидер. Вряд ли у него есть в планах разговор с Зеленским. Это просто «утка», которая полетела от [генсека НАТО] Столтенберга, который сказал, что Си Цзиньпин должен звонить Зеленскому, чтобы выяснить его мнение. Во-первых, это наглость, во-вторых, хамство, а в-третьих, Подоляк неправильно интерпретировал, придумывал то, чего нет, и еще умудрился угрожать Си Цзиньпину.

Договорился до того, что Китай якобы еще не нашел своего нового политического места, а потом еще назвал Зеленского единственным, кто может «пояснить последствия неправильной финализации» боевых действий. То есть если Китай займет неправильную, по мнению Зеленского, позицию, для него будут какие-то последствия? По-моему, Подоляк уже заигрался. Надеемся, что в Китай не слышит и для Зеленского не будет никаких последствий, а ведь может и услышать.