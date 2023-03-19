Мир 19 марта 2023, 18:35 Украина раскритиковала мирный план Китая «за отсутствие логики» Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что в мирном плане Китая нет логики РИА «Новости»

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План Китая по урегулированию конфликта между Россией и Украиной не содержит в себе логики, поэтому принять его невозможно. Об этом итальянскому изданию Corriere della Sera сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«В этом документе сформировано не продуманное логичное предложение, а только лишь общие принципы. В нем нет взвешенной логики, нет подробностей», — сказал он.

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Подоляк уточнил, что один из пунктов говорит о территориальной целостности и нерушимости суверенитета, а другой — о необходимости скорейшего прекращения огня.

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«Это означает передачу территорий России. Два этих пункта противоречат друг другу. Нельзя построить мирный план деэскалации с учетом интересов России», — добавил советник.

Также Подоляк выразил мнение, что урегулирование конфликта должно начаться с вывода российской армии с территории Украины.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал мирный план Китая «интересным документом».