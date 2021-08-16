«Победа» отказалась от самолетов Boeing 737 MAX

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», отказался от поставки самолетов Boeing 737 MAX. Компания не будет оштрафована, так как в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в России подобные санкции не предусмотрены. Об этом ТАСС сообщил гендиректора перевозчика Андрей Калмыков.

«Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций», — сказал глава компании.

После двух подряд авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии лайнеры Boeing 737 MAX были запрещены к полетам по всему миру, в том числе в России. Жертвами крушений стали 346 человек. Причиной стала неисправность систем, отвечающих за корректировку положения самолета в воздухе.

В апреле корпорация Boeing предупредила 16 клиентов, что в некоторых лайнерах Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с электрооборудованием.