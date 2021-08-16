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    16 августа 2021, 04:40

    «Победа» отказалась от самолетов Boeing 737 MAX

    Анастасия Кукова

    Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», отказался от поставки самолетов Boeing 737 MAX. Компания не будет оштрафована, так как в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в России подобные санкции не предусмотрены. Об этом ТАСС сообщил гендиректора перевозчика Андрей Калмыков.

    «Победа» отказалась от самолетов Boeing 737 MAX

    «Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций», — сказал глава компании.

    После двух подряд авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии лайнеры Boeing 737 MAX были запрещены к полетам по всему миру, в том числе в России. Жертвами крушений стали 346 человек. Причиной стала неисправность систем, отвечающих за корректировку положения самолета в воздухе.

    В апреле корпорация Boeing предупредила 16 клиентов, что в некоторых лайнерах Boeing 737 Max могут возникнуть проблемы с электрооборудованием.