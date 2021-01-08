Boeing выплатит 2,5 миллиарда долларов по делу о проблемных 737 MAX

Компания Boeing согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов в качестве компенсации по делу проблемных самолетов 737 MAX.

По данным агентства Reuters, Минюсту США компания выплатит штраф в размере 244 миллионов долларов, еще 1,77 миллиарда долларов пойдут на компенсации клиентам, на компенсации в фонд жертв авиакатастроф с участием самолетов 737 MAX пойдут 500 миллионов долларов.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX приостановили почти два года назад — после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года лайнер индонезийской компании Lion Air рухнул в море, погибли 189 человек. В марте 2019-го такой же Boeing 737 MAX только авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение под Аддис-Абебой. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Причиной стала одна из систем лайнера, отвечающая за корректировку положения самолета в воздухе. После этого полеты Boeing 737 MAX приостановили.

В конце 2020 года американская авиакомпания American Airlines возобновила полеты самолетов Boeing 737 MAX. Первый полет прошел по маршруту Майами — Нью-Йорк. Специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что с момента приостановки полетов корпорация смогла устранить все дефекты и выдаст пилотам инструкцию по эксплуатации.