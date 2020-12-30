Бывший пилот посчитал достаточными два года для устранения неполадок на Boeing 737 MAX

В США вновь летают на Boeing 737 MAX. Специалист по безопасности полетов Александр Романов считает, что корпорация за два года с момента приостановки полетов смогла устранить все дефекты и выдаст пилотам инструкцию по эксплуатации.

«Я считаю, что корпорация Boeing за два года могла определить и устранить причины, которые выявили в процессе эксплуатации этого Boeing 737 MAX», — заявил эксперт.

При этом он напомнил о том, что пилотам в свое время не давали рекомендаций по эксплуатации самолета. Тогда он «сам непроизвольно за счет электроники выполнял те или иные маневры». Это, по мнению Романова, и привело к катастрофам в 2018-м и 2019 году.

Я думаю, что пилоты потребуют, чтобы корпорация Воеing дала им четкие рекомендации. Чтобы это было прописано, чтобы пилоты были натренированы. В дальнейшем, я надеюсь, что эксплуатация будет нормальная Александр Романов.

Он заметил, что электроника в самолете, с одной стороны, является плюсом, а с другой — дает дополнительную нагрузку на экипаж.

«Научно-медицинский факт, что чем больше электроники в самолете или какой-то техники, тем сложнее эмоционально, психологически работать экипажу. То есть происходит конфликт интересов: возможности электроники и возможности человека», — заключил специалист по безопасности полетов.

«Газета.ru» написала, что американская авиакомпания American Airlines возобновила полеты самолетов Boeing 737 MAX. Их приостановили почти два года назад после двух авиакатастроф. Первый полет прошел по маршруту Майами — Нью-Йорк.

В октябре 2018 года ж Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air рухнул в море, погибли 189 человек. В марте 2019 года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение под Аддис-Абебой. Жертвами авиакатастрофы стал 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX приостановили.