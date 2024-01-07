Мир 07 января 2024, 09:57 Эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 приостановили в Европе Reuters: в Европе приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 из-за проверки Darryl Dyck / Global Look Press

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Европейские авиационные власти приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9, после того как у пассажирского лайнера Alaska Airlines прямо в полете оторвало кусок фюзеляжа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение приняли на основании директивы Федерального управления гражданской авиации США, которое выявило неисправность в Boeing 737 MAX. При этом Европейское агентство безопасности полетов заявило, что ни один перевозчик Евросоюза не выполняет рейсы на самолетах этой конфигурации.

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В Великобритании после повреждения самолета Alaska Airlines также потребовали проверить все Boeing 737 MAX. Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти своих самолетов этого типа.

Накануне лайнер Alaska Airlines экстренно сел в Портленде из-за разгерметизации салона. Во время полета у самолета оторвался кусок фюзеляжа с иллюминатором. Перевозчик временно отказался от использования 65 Boeing.