S7 разрешили вывезти в Турцию два Boeing 737-8 MAX

Российская авиакомпания S7 получила разрешение на вывоз двух самолетов Boeing 737-8 MAX в Турцию. Об этом сказано в распоряжении правительства России.

Из документа следует, что кабмин разрешает ООО «Глобус» — дочерней компании S7 —до 31 декабря текущего года вернуть в Турцию товары по перечню согласно приложению. В нем речь идет о двух самолетах Boeing 737-8 МАХ, отметил RT.

В России нет разрешения на эксплуатацию этих самолетов.

Контроль за возвращением Турции двух Boeing 737-8 МАХ обеспечит Федеральная таможенная служба (ФТС).

До этого авиакомпания S7 сама обратилась к правительству России за разрешением вернуть иностранным лизингодателям два Boeing. Как пояснили в компании, эксплуатировать в России эти самолеты нельзя из-за отсутствия сертификата типа воздушного судна.

Для согласования разрешений на вывоз самолетов создана специальная комиссия, следует со слов министра транспорта Виталия Савельева, отметило РИА «Новости».

Запасов самолетной техники России хватит на три-четыре года. Такое заявление еще 1 июля сделал специальный представитель президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.