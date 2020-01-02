Airbus впервые за несколько лет обогнал Boeing по поставкам самолетов

По сравнению с 2018 годом поставки Airbus выросли на 7,9%. В 2019 году компания планировала поставить 860 лайнеров, но немного перевыполнила план.

Американская корпорация Boeing с января по ноябрь передала клиентам 345 самолетов, главным образом дальнемагистральных. Снижение доли компании связано с приостановкой эксплуатации среднемагистральных Boeing 737 Max.

С начала 2020 года Boeing также приостановил производство этого типа самолетов.

Эксплуатацию 737 Мax приостановили в марте 2019 года из-за двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых стали 346 человек. Причиной крушений называлась некорректная работа автопилота.

На заводах Airbus, которые обычно в декабре закрываются на рождественские каникулы, на этот раз работали вплоть до 31 числа, чтобы выполнить поступившие заказы.