Мир 28 декабря 2023, 23:29 Компания Boeing призвала проверить самолеты из-за незакрепленного болта CNBC: Boeing призвал клиентов проверить все Boeing 737 MAX из-за плохого болта Freepik

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Американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. Об этом сообщило издание CNBC.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», — заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

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В материале отметили, что компания нашла еще одно воздушное судно с гайкой, которую затянули неграмотно.

Еще в августе 2021 года российский лоукостер «Победа» отказался от поставки самолетов Boeing 737 MAX. Компанию не оштрафовали, потому что в условиях запрета использования воздушных судов в России подобные ограничения не предусмотрели.

После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты Boeing 737 MAX на два года запретили к полетам по всему миру, в том числе в РФ. Во время крушений умерли 346 человек. Причиной стала неисправность систем, отвечающих за корректировку положения самолета в воздухе.