Хроники короновируса. Что произошло в России и мире за сутки

Вспышка коронавируса в Китае продолжает беспокоить россиян, и заставила правительство РФ принять ряд мер для предотвращения распространения заболевания. Неутешительные новости о повышении числа жертв вируса заставляют реагировать на каждый чих и покашливание.

Что происходит в России

Например, большое внимание привлекло сообщение в соцсети «ВКонтакте» о госпитализации двух жителей Воронежа с подозрением на коронавирус. Их увезли в больницу сотрудники «Медицины катастроф» в характерных боксах для перевозки инфекционных больных. Паника оказалась преждевременной. Видео накануне попало в Сеть.

Врачи обнаружили у пациентов возбудителя гриппа А, а у второго риновирус. Однако анализы в лаборатории Роспотребнадзора продолжаются. Результаты будут готовы через три дня.

Причиной смерти 13-летней школьницы из Челябинска также стала осложненная форма гриппа. Школу № 94 закрыли на карантин, но подозрение на коронавирус не подтвердилось.

Из Китая было вывезено около 180 российских туристов. Многие из них прервали свой отдых и не жалеют о неудобствах. По их мнению, риск заразиться был довольно высок.

До сих пор случаев заболевания в России зафиксировано не было. Но правительство готовится ему противостоять, так как некоторые эксперты считают, что опасность его появления вполне реальна.

В частности, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов предположил, что коронавирус появится в России в феврале.

Поэтому премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании штаба по борьбе с вирусом, который возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она заявила, что решено прервать железнодорожное сообщение с Китаем. Останутся только поезда рейса Пекин-Москва-Пекин. В ночь на 31 января закроются пешеходная и автомобильная граница в пяти субъектах России. Запрет будет действовать до 1 марта. В ближайшие двое суток решится вопрос о режиме полетов в Китай.

На взаимоотношениях двух стран эта мера вряд ли скажется. Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков назвал ее рутинной и наверняка заранее согласованной с Пекином.

В России из-за большого количества новостей о коронавирусе на 30% выросли продажи медицинских масок. Их цена поднялась до 59 рублей. Кроме того, сограждане начали их приобретать большими упаковками по 50 штук.

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное мерам по предупреждению распространения вируса в стране. Он поставил задачу минимизировать потери. Он также задал вопрос, насколько министерства и ведомства готовы к новому вызову.

«Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — потребовал Путин.

Распространение коронавируса грозит сложностями поставщикам еды в Россию. Китай уже задержал несколько партий рыбы из РФ и приостановил переговоры о новых поставках, сообщил «Коммерсант». Падение потребительского спроса привело к снижению цен на российское мясо птицы на 10–15%.

Заболеваемость в мире растет

Медицинских препаратов, гарантированно излечивающих пациентов с коронавирусом пока в мире нет. Однако микробиологи Гонконга заявили, что изобрели вакцину, способную ему противостоять. Но им потребуется не меньше года, чтобы провести испытания на людях, а помощь нужна уже сейчас.

Тем более, что оказавшиеся практически в эпицентре кризиса китайцы массово сметают с прилавков медицинские маски. Их не хватает, людям приходится покупать средства защиты на «черном рынке». Даже в легальных аптеках цена масок выросла с трех до 40 юаней (от 26 до 359 рублей).

И страх китайцев перед заболеванием можно понять. Число погибших по последним данным выросло до 170 смертей. Подтверждено 1032 новых случая, число зараженных достигло 7711 человек. За последние сутки выздоровели и выписались только десять человек.

Китай выделил около 3,9 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил Минфин КНР.

Международная ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила о перенесении сроков проведения Зимнего чемпионата мира по легкой атлетике. Он должен был состояться 13–15 марта 2020 года, но был перенесен на эти же срок следующего года.

В Европе были подтверждены уже девять случаев заболевания коронавирусом.

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила о четырех больных во Франции и Германии, одном в Финляндии.

Однако позже стало известно о пятом случае во Франции. Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила, что в реанимацию в серьезном состоянии была доставлена дочь ранее госпитализированного 80-летнего китайца.

В Китае готовятся к репатриации около 600 европейцев. Уже запланированы два рейса, так как сами страну покинуть они не могут.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запланировал на 30 января заседание, на котором будет принято решение о необходимости объявления чрезвычайной ситуации в мире из-за распространения коронавируса.

Вечером 29 января сталоизвестно, что компания Google продлила за пределы отмечающихся праздников (Китайского Нового года) закрытие своих офисов в КНР. Об этом пишет издание Verge со ссылкой на представителя компании.