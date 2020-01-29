«За жизнь переживали, риски есть». Российских туристов вывезли из китайского Хайнаня

«Должны были 9 февраля вернуться, на 18 дней была путевка. Пробыли там пять дней. Принудительная эвакуация. Мы этому рады, что нас эвакуировали. За жизнь переживали, риски есть. Маски нигде не купишь, везде в аптеках все это раскуплено. Только на рынке можно купить. Китайцы еще пытаются на этом нажиться», — рассказал «360» один из прибывших туристов, не пожелавший раскрывать свое имя.

Многие туристы досрочно прервали свой отдых, но они согласны с тем, что это было оправданно. Сейчас на курорте не работает ничего, и остается только купаться в море, но погода в последние дни испортилась.

«Все закрыто. Ходишь только в море купаешься и все. Погоды нет, вообще ничего нет, там совершенно сейчас делать нечего. Людей много — и китайцы там есть, и русские. Все в масках. Мы заезжали 24–25 января, должны были выехать 10 февраля. 10 дней чисто потеряли. Солнца нет, развлечений нет», — добавил Сергей Юртбагишев.

По словам Ирины Пестерниковой, также прибывшей в Хабаровск из Хайнаня, местные заверяли их, что это не первый вирус в Китае и до Хайнаня он не дойдет. Она добавила, что на острове нет паники. Она вернулась домой планово.

Татьяна Марукова тоже уехала по расписанию, но все равно посчитала, что отдых у нее не задался.

«Погода не задалась. По мере возможности гуляли. А потом сразу все перекрыли, все общественные места. Два дня сидели в отеле», — сказала женщина.

По данным РИА «Новости», 29 января в Хабаровск вернулись 186 туристов с острова Хайнань. Главный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова сообщила, что у всех пассажиров взяли анализы и их контактные данные, пока что их отпустили домой. Она также рассказала, что в целях профилактики в регионе госпитализируют людей, если у них есть признаки ОРВИ и в последние две недели они были в Китае.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились почти шесть тысяч человек. В России пока не было ни одного подтвержденного случая.