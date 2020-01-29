Челябинскую школу закрыли на карантин после смерти заболевшей ученицы

Школа № 94 в Челябинске приостановила свои занятия после смерти девочки, которую госпитализировали с высокой температурой. Учебное заведение закрыто на карантин с 29 января по 4 февраля.

На сайте школы сказано, что такая мера принята из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Около 26% учеников сейчас болеют. Но филиалы учебного заведения в поселках Каштак и Аэропорт продолжают работу в обычном режиме.

«Введение карантина согласовано с Роспотребнадзором», — сказано в сообщении школы.

Как сообщил портал 74.ru, 13-летняя школьница умерла в больнице 24 января. Ее одноклассники рассказали, что причиной смерти стал грипп.

Комитет по делам образования Челябинска заявил, что на карантине еще одно учебное заведение. Занятия не проводят в школе № 4 в Ленинском районе. Там болеют 23,5% учеников. По данным портала, с 30 января по той же причине перестанет работать школа № 4 в Курчатовском районе.

Сейчас Россия особенно следит за эпидемической ситуацией в стране. Ведь в мире продолжает распространяться коронавирус, пришедший из Китая. Новый вид вируса изначально проявляет себя как обычный грипп. Человек может чувствовать слабость, поднимается температура, появляется кашель с мокротой. Так, двух россиян из Кемерова госпитализировали с признаками ОРВИ. Недавно они вернулись из китайского Хайнаня.