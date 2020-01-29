Вакцину против коронавируса разработали в Гонконге

По его словам, тестирование на животных может продлиться месяцы, а испытания на людях потребуют еще минимум год.

За основу микробиологи взяли собственную вакцину от гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. В итоге новая прививка должна бороться как с гриппом, так и с коронавирусом.

Свои разработки вакцины против коронавируса также ведутся в континентальной части Китая и в США.

По последним данным, от вируса, носящего временное название 2019-nCoV, погибли 106 человек, еще более 4,5 тысячи проходят лечение.

Помимо Китая, на который приходится большая часть заболевших, единичные случаи заражения регистрируются в Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Японии, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, США, Австралии, Франции и Германии.

Источником новой болезни стал оптовый рынок морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань.