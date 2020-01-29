    29 января 2020, 01:27

    Вакцину против коронавируса разработали в Гонконге

    Кирилл Фролов

    Микробиологи из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, однако ее исследования могут занять более года. Об этом газете South China Morning Post рассказал профессор Гонконгского университета Юэн Квок-Юнг.
    Вакцину против коронавируса разработали в Гонконге

    По его словам, тестирование на животных может продлиться месяцы, а испытания на людях потребуют еще минимум год.

    За основу микробиологи взяли собственную вакцину от гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. В итоге новая прививка должна бороться как с гриппом, так и с коронавирусом.

    Свои разработки вакцины против коронавируса также ведутся в континентальной части Китая и в США.

    По последним данным, от вируса, носящего временное название 2019-nCoV, погибли 106 человек, еще более 4,5 тысячи проходят лечение.

    Помимо Китая, на который приходится большая часть заболевших, единичные случаи заражения регистрируются в Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Японии, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, США, Австралии, Франции и Германии.

    Источником новой болезни стал оптовый рынок морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань.