«Мероприятие карантинное — это рутинная операция, и, в принципе, любые затраты на него меньше чем затраты, которая принесет эпидемия. В любом случае отношения с Китаем дружественные, и я не сомневаюсь ни минуты, что эти меры согласованы с Китаем. Отмечена смерть в Пекине, поэтому пресекаются пути распространения зараженных вещей и зараженных людей, и это естественный процесс», — произнес эксперт.

По словам Волчкова, многое будет зависеть от развития обстановки и от профилактики. Политолог не исключил, что может параллельно начаться вакцинация населения. Впрочем, это уже чрезвычайное мероприятие.

«То, что власти не ждут, пока начнутся первые случаи, а делают это в профилактическом плане — это позитивный ход», — сделал акцент Виталий Волчков.

Он отметил, что закрытие границ нанесет ущерб, но к нему нужно относиться как «неизбежному злу», ведь распространение эпидемии в приграничных регионах «будет более ущербным».

«Во-первых, из самого Китая, из опасных районов, авиасообщение прекращено. Во-вторых, когда идет авиасообщение, то потоки более контролируемые: можно с помощью технических средств отслеживать людей с повышенной температурой», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что если эпидемия в Китае будет распространяться и на приграничные районы, то России придется пойти на более серьезные меры. Он назвал данный процесс серьезным, таким, который нельзя игнорировать. В противном случае, «неуправляемая ситуация может быть».

«Но вы же помните, были карантины, связанные со свиным гриппом. Был большой ущерб причинен хозяйству из-за того, что большое поголовье свиней люди были вынуждены забивать из-за случаев, когда эта зараза стала распространяться на юге России. Такие случаи периодически возникают, и первая мера, которая должна быть предпринята, — это более жесткий контроль за состоянием здоровья на нашей территории. Это самое основное», — заключил политолог.