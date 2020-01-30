Защита с удорожанием. Коронавирус подгоняет цены на защитные маски в России

На фоне новостей об эпидемии коронавируса 2019-nCoV средняя стоимость медицинских масок в России по сравнению с прошлым годом выросла на 30% до 50 рублей. Напуганные информацией о заболеваемости потребители к тому же начали закупать их большими упаковками.

Такой вывод сделал оператор фискальных данных «Платформа ОФД», на который ссылается газета «Известия». Возможно, через месяц цены вновь вернутся к первоначальному уровню.

В период 20–26 января стоимость пачки масок выросла до 59 рублей, а объем продаж вырос на 31%. Наибольшей популярностью пользуются трехслойные модели на резинке в упаковке по 50 штук.

Эксперты «Платформы ОФД» использовали при анализе ситуации данные с более чем 900 тысяч онлайн-касс. Директор оператора по работе с партнерами компании Дмитрий Афанасьев сообщил изданию, что чаще всего маски закупали москвичи, петербуржцы и жители Иркутской области.

По статистике, предоставленной «Известиям» сервисом Yandex.Wordstat, на прошлой неделе медицинские маски покупали в пять раз чаще, чем неделей ранее, 34,7 тысяч раз. Также россияне активно интересовались правилами использования, расцветкой и детскими размерами.

В группе компаний «Эркафарм» сообщили, что подорожания масок зафиксировано не было, но рост продаж увеличился в 12 раз.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предположил, что спрос подогревается паническими настроениями на фоне новостей о коронавирусе, но долго так продолжаться не может.

Если инфекция дойдет до России, то, скорее всего, будет еще несколько волн роста цен. Они нормализуются, как только эпидемия пойдет на спад. Думаю, снижение начнется в пределах полутора месяцев.

За формированием цен на медицинские маски пристально следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Однако в пресс-службе ведомства сообщили изданию, что пока жалоб на подорожание этого средства защиты не поступало.

В Роспотребнадзоре посоветовали менять маску каждые три часа или чаще, если она увлажнилась. Изделие одноразовое, и его нужно после использования выбрасывать.

Издание CGTN сообщило, что спрос на медицинские маски в Китае так велик, что местный производитель компания 3M работает без выходных, и его сотрудников не отпустят на каникулы в честь Праздника весны. При этом стоимость средства защиты влетела с трех до 40 юаней (от 26 до 359 рублей), и их не хватает даже за такие деньги.