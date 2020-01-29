Появилось видео госпитализации жителей Воронежа с подозрением на коронавирус

Короткие видеоролики не дают полного понимания, где производилась съемка, и что случилось на самом деле.

«Сегодня в инфекционную больницу в Воронеже доставили женщину, прилетевшую из Китая, в специальной капсуле с подозрением на коронавирус», — сообщили администраторы паблика.

В группе «Такой Воронеж» появилось аналогичное видео, где автор публикации утверждает, что все происходило в Воронежской областной клинической инфекционной больнице на улице Бахметьева.

Оказалось, что коронавирус подозревают не у одного, а сразу у двух горожан. Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин сообщил журналистам, что были госпитализированы пациенты 1985 и 1965 годов рождения.

«Два пациента поступили с признаками острой респираторной вирусной инфекции с анамнезом, что они прибыли из Китайской народной республики. Медперсонал принял меры для нераспространения инфекции… для транспортировки в детскую клиническую больницу № 2. У пациента 1985 года состояние ближе к удовлетворительному. У женщины 1965 года рождения — средней тяжести. Мы взяли четыре лабораторных анализа: для сезонного гриппа и, в том числе, для исключения коронавируса. Направили в нашу лабораторию, а также в Москву и в Новосибирск», — рассказал Щукин.

По его словам, больница для госпитализации людей была выбрана не случайно: в воронежской детской клинической больнице № 2 есть специальные боксы, которые полностью исключают риск распространение инфекции.

Вспышка пневмонии распространилась из китайского города Ухань в конце 2019 года. Медики выяснили, что она была вызвана коронавирусом, вид которого не был известен ранее. По последним данным, число умерших от вируса 2019-nCoV составило 132 человека. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 2798 случаях заражения в мире, большинство из заболевших — жители КНР (2753 человека). Национальная комиссия по здравоохранению Китая говорит о 4515 подтвержденных диагнозах заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

В России ни одно подозрение на коронавирус не подтвердилось.