Специальный штаб по борьбе с коронавирусом появился в России. Его возглавила Голикова

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правительственную группу, отвечающую за борьбу с коронавирусом. Оперативный штаб возглавит вице-премьер Татьяна Голикова.

Распоряжение Мишустина опубликовано на сайте правительства. Также в штаб вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МЧС Евгений Зиничев, замминистра МВД Александр Горовой, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли 132 человека, почти шесть тысяч заражены, вылечиться удалось 104 больным. Самая трудная ситуация сложилась в Китае, где и зародился этот коронавирус. Первый заболевший жил в китайском Ухане. У него нашли вирус в декабре 2019 года.

Также известны случаи заражения в Японии, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Камбодже, Малайзии, Канаде, США, Германии и некоторых других странах. В России информации о заболевших пока нет. Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в КНР в ближайшее время. Сейчас в Китае находятся более пяти тысяч россиян, они должны вернуться на родину до 4 февраля.