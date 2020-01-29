Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Доклад о вероятности появления 2019-nCoV в России подготовил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов, с содержанием выступления ознакомилось РБК.
По словам Чуланова, есть ряд факторов, которые позволяют считать высоким риск появления этого вируса в России. Во-первых, 2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Кроме того, новые случаи заболевания стали фиксироваться в китайских провинциях, которые находятся на границе с РФ. На оценку повлиял высокий рост заболеваемости, а также повышение миграции из-за празднования китайского Нового года.
В то же время Чуланов отметил, что риск распространения в России коронавируса считает низким.
В Минздраве пока не дали официальный комментарий.
Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились больше 5,9 тысячи человек, из них погибли 132. В России пока не было ни одного подтвержденного случая заражения новым типом пневмонии.