Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Эксперт Минздрава посчитал высоким риск появления китайского коронавируса в России. По его оценкам, штамм может попасть в страну в феврале. Этому способствует близость Китая, а также высокий уровень миграции.

Доклад о вероятности появления 2019-nCoV в России подготовил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов, с содержанием выступления ознакомилось РБК.

По словам Чуланова, есть ряд факторов, которые позволяют считать высоким риск появления этого вируса в России. Во-первых, 2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Кроме того, новые случаи заболевания стали фиксироваться в китайских провинциях, которые находятся на границе с РФ. На оценку повлиял высокий рост заболеваемости, а также повышение миграции из-за празднования китайского Нового года.

В то же время Чуланов отметил, что риск распространения в России коронавируса считает низким.

В Минздраве пока не дали официальный комментарий.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились больше 5,9 тысячи человек, из них погибли 132. В России пока не было ни одного подтвержденного случая заражения новым типом пневмонии.