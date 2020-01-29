Границы на замок. Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем

Ситуация с коронавирусом в Китае настолько ухудшилась, что российское правительство решило прервать железнодорожное сообщение со страной. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что останутся только поезда, следующие рейсами Пекин-Москва-Пекин.

Как сообщило РИА «Новости», Россия также закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за коронавируса в ночь с четверга на пятницу в пяти субъектах: Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, Амурская область. Ограничение будут действовать до 1 марта. Об этом сообщили на брифинге по итогам заседания оперативного штаба, который проходил в Правительстве РФ.

Что касается китайских студентов, уехавших в КНР на каникулы, Голикова посоветовала вузам РФ продлить их до 1 марта.

Помимо этого, в течение двух суток будет также принято решение о режиме полетов из и в КНР.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает полными меры, которые принимаются в России для защиты от коронавируса.

Однако вспышкой короновируса обеспокоена не только Россия, информационное агентство Reuters сообщает, что авиакомпания Air France заявила, что на этой неделе сократит количество рейсов в Пекин и Шанхай, поскольку вспышка коронавируса ударила по спросу на поездки в Китай.

«Этот коронавирус довольно стабилен, и никто из ученых в мире не возьмется предсказывать, когда вспышка достигнет своего пика», — сообщила в свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников предложил радикальный способ борьбы с новым китайским коронавирусом.