Границы на замок. Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Как сообщило РИА «Новости», Россия также закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за коронавируса в ночь с четверга на пятницу в пяти субъектах: Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, Амурская область. Ограничение будут действовать до 1 марта. Об этом сообщили на брифинге по итогам заседания оперативного штаба, который проходил в Правительстве РФ.
Что касается китайских студентов, уехавших в КНР на каникулы, Голикова посоветовала вузам РФ продлить их до 1 марта.
Помимо этого, в течение двух суток будет также принято решение о режиме полетов из и в КНР.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает полными меры, которые принимаются в России для защиты от коронавируса.
Однако вспышкой короновируса обеспокоена не только Россия, информационное агентство Reuters сообщает, что авиакомпания Air France заявила, что на этой неделе сократит количество рейсов в Пекин и Шанхай, поскольку вспышка коронавируса ударила по спросу на поездки в Китай.
«Этот коронавирус довольно стабилен, и никто из ученых в мире не возьмется предсказывать, когда вспышка достигнет своего пика», — сообщила в свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Ранее врач-кардиолог Александр Мясников предложил радикальный способ борьбы с новым китайским коронавирусом.