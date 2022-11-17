Важное 17 ноября 2022, 10:29 СМИ сообщили о нескольких взрывах во Львове «Украина.ру»: взрывы прозвучали во Львове

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Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове. Об этом написал Telegram-канал «Украина.ру».

Ранее стало известно, что в результате прогремевших в Днепропетровской области взрывов пострадали два объекта инфраструктуры. Во время предыдущих ударов в Днепропетровской области повредили линию электропередач. Остановилась насосная станция, 40 тысяч человек остались без воды. Город также частично остался без электричества.

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Взрывы прогремели также в Киевской области. В частности, они слышны со стороны Борисполя. В городе начались аварийные отключения электроэнергии.

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Власти Одесской области сообщили о ракетном ударе по объекту инфраструктуры. Одесса этим утром была первой территорией, на которой объявили воздушную тревогу. На данный момент действие оповещений распространили на всю Украину.

То же самое сообщают местные СМИ сообщают и в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Местных жителей просят не покидать укрытия.