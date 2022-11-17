Важное 17 ноября 2022, 08:27 Воздушную тревогу объявили в Одессе «Звезда»: жители Одессы заявили о воздушной тревоге в городе

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Сигналы воздушной тревоги слышны в Одессе. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на местных жителей.

При этом украинские СМИ написали, что в городе прозвучал взрыв. Накануне в Одессе также объявили воздушную тревогу. Известно, что 16 ноября в одном из жилых домов взорвался бытовой газ. Из-за взрывной волны в одной из квартир выбило стекла, сообщалось о пострадавших.

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Кроме того, воздушная тревога в среду прозвучала по всей Украине. Украинцы постоянно слышат эти сигналы, начиная с 10 октября. Именно тогда РФ нанесла первые удары по важным объектам инфраструктуры страны. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, которые произошел несколькими днями ранее.

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил сигналы от партнеров о готовности России провести прямые переговоры. Он предложил сделать их публичными.