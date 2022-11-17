Мир 17 ноября 2022, 09:32 Повреждения ЛЭП в Днепропетровской области оставили без воды 40 тысяч семей Глава Днепропетровской области Резниченко сообщил, что 40 тысяч семей остались без воды Викимедиа

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Повреждения ЛЭП в Днепропетровской области привели к прекращению работы насосной станции никопольского водоканала. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Валентин Резниченко.

«Обесточена насосная станция местного водоканала. Более 40 тысяч семей остались без воды», — написал он.

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Также Резниченко сообщил, что повреждения ЛЭП в Днепропетровской области привели и к другим последствиям. По его словам, без электричества остались более шести тысяч абонентов. Глава региона заявил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи энергии в дома.

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Резниченко оценил и общую ситуацию в Днепропетровской области. Глава региона отметил, что по этой территории прилетело около 70 ракет. При этом самая тяжелая ситуация сложилась именно в Никополе. По его словам, в этом районе пострадало 20 частных и многоквартирных домов, около 10 хозпостроек, а также колледж и несколько машин.

Глава Днепропетровской области сообщил, что в ночь на 17 ноября под обстрел попали четыре региона: Мировский, Марганецкий, Красногригоровский и Никопольский.