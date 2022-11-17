Важное 17 ноября 2022, 10:27 Два инфраструктурных объекта Днепропетровской области пострадали в результате взрывов Украинские СМИ сообщили о взрывах на объектах критической инфраструктуры Днепропетровска

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Взрывы прогремели в Днепропетровской области. Пострадали два объекта инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия», — написал он.

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В интернете появилось видео с пролетающими над Днепропетровской областью ракетами. По данным сайта «Украина.ру», произошли экстренные отключения электричества. Другие СМИ сообщили минимум о четырех взрывах. Ракеты видели также над Полтавской и Харьковской областями.

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Во время предыдущих ударов в Днепропетровской области повредили линию электропередач. Из-за этого остановилась насосная станция никопольского водоканала и 40 тысяч человек остались без воды.

Воздушную тревогу утром 17 ноября объявили на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Взрывы прогремели также во Львове и Одессе. Пострадали объекты инфраструктуры. Правительство Украины пожаловалось союзникам на нехватку запчастей к электростанциям, в том числе генераторов.