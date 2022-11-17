Мир 17 ноября 2022, 10:22 Аварийные отключения электричества начались в Киеве «Киевский электросети»: 17 ноября в столице Украины возможны аварийные отключения света freepik

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В Киеве начались аварийные отключения электроэнергии. Об этом информировала компания ДТЭК «Киевские электросети» в Telegram-канале.

«В Киеве экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — отмечается в сообщении.

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В целом на территории Украины по распоряжению НЭК «Укрэнерго» стабилизационные отключения света будут проводиться согласно графикам, но возможны и экстренные меры. Повреждения энергетической инфраструктуры назвали «значительными». Жителей попросили потреблять электроэнергию умеренно, указав, что это «лучшая поддержка энергетиков в этот сложный период». Специалисты делают все возможное для стабилизации ситуации.

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По данным Telegram-канала «Укрэнерго», работа по восстановлению объектов энергетики Украины продолжается круглосуточно и не прекращается буквально ни на минуту. Там также отметили, что многие энергообъекты «изуродованы».

Во вторник, 15 ноября, ВС России нанесли мощный удар по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины. Украинское МВД сообщило о повреждении более 30 объектов инфраструктуры.