Важное 17 ноября 2022, 09:47 Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране Воздушную тревогу 17 ноября объявили на всей территории Украины freepik

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Воздушную тревогу объявили в Волынской, Ровненской и других областях на западе Украины. Особый режим действует на всей территории страны. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещений.

Об опасности ракетных ударов предупредили жителей Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей. Они находятся на западе Украины. Незадолго до этого воздушную тревогу объявили на остальной части страны.

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Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил в своем Telegram-канале о высокой вероятности ударов с воздуха. СМИ сообщили о взрывах в Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях. Днепропетровск после атаки остался без света.

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Энергетический холдинг ДТЭК предупредил украинцев об экстренных отключениях электричества. Специалисты признали значительные повреждения инфраструктуры. Для того, чтобы сбалансировать энергосистему, им придется устраивать внеплановые работы.