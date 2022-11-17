17 ноября 2022, 09:38
Днепропетровск остался без света после взрывов — СМИ
Украинские СМИ заявили о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске слышны звуки взрывов. В городе и области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Рада».
Очевидцы сообщают про как минимум четыре взрыва в Днепропетровской области. В части Днепропетровске пропало электричество. Над областью ранее заметили ракеты, их видели также над Харьковской и Полтавской областями.
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В данный момент в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. Работает система противовоздушной обороны.
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Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что повреждения ЛЭП в привели к прекращению работы насосной станции никопольского водоканала. Без электричества остались более шести тысяч абонентов. Воздушную тревогу утром в четверг объявили сначала в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Первые на сегодняшнее утро сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одессе.
Взрывы
Украина
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