Важное 17 ноября 2022, 09:56 Украинские СМИ сообщили о взрывах в четырех регионах Украины «Страна.ua»: взрывы произошли в 4 регионах Украины

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Звуки взрывов слышны в Полтавской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили украинские СМИ и паблики.

«Летящие ракеты заметили над Харьковской, Полтавской и Черкасской областями. Сообщается о работе ПВО», — написали в Telegram-канале издания «Страна.ua».

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Издание УНИАН со ссылкой на «мониторинговые каналы» информировало о работе ПВО в Черкасской и Харьковской областях. Местных жителей попросили не покидать укрытия.

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Взрывы также слышны в Киевской области. То, что в этом регионе сработали системы противовоздушной обороны, подтвердил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Взрывы услышали и жители Днепропетровска. Часть города осталась без электричества.

Судя по «Карте воздушных тревог Украины», соответствующие оповещения сработали на всей территории страны. Первой территорией, где сегодня утром объявили воздушную тревогу, была Одесса. Затем оповещения стали распространять на больше и больше территорий.