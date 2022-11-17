Важное 17 ноября 2022, 09:57 Взрывы раздались в Киевской области «Украина.ру»: взрывы раздались в Киевской области

Читать 360tv в

Звуки взрывов слышны в Киевской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

«Сообщается о пролете ракеты над Кировоградской областью, взрывы в Киевской области», — сказано в сообщении.

Реклама

В частности, слышны взрывы со стороны Борисполя. При этом официальной информации о произошедшем пока нет.

Реклама

Украинские СМИ утром 17 ноября написали также о взрывах в Одессе, Днепропетровске и Полтавской, Харьковской, Черкасской областях.

«Продолжается воздушная тревога, по Одессе нанесен ракетный удар. Последствия уточняются», — заявила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Ее процитировало РИА «Новости».

По всей стране объявлена воздушная тревога. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец предупредил о высокой вероятности ударов с воздуха.