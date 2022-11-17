Важное 17 ноября 2022, 10:19 Власти Одесской области сообщили о ракетном ударе по объекту инфраструктуры

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Председатель администрации Одесской области Максим Марченко сообщил в Telegram-канале о ракетном ударе по объекту инфраструктуры региона. Какому именно — не уточняется.

«Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области», — написал Марченко.

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Он добавил, что существует угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины.

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Председатель администрации попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

Одесса этим утром была первой территорией, на которой объявили воздушную тревогу. На данный момент действие оповещений распространили на всю Украину. Местные СМИ сообщили о взрывах в Полтавской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях, а также в Киевской области и Днепропетровске (город частично остался без электричества).