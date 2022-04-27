Украина пытается атаковать территорию России. Это единичные случаи, которые пресекают на корню

Российские ПВО уничтожают беспилотники, которые Украина отправляет в приграничные регионы — Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области. Накануне в стране также поймали диверсантов. Все это делается, чтобы показать Западу псевдопобеды Украины. В действительности шансов перевести бои на территорию России нет.

Атаки с воздуха

Утром 27 апреля Министерство обороны России заявило, что за ночь российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников, а также «Точку-У» над населенным пунктом Ильичевка.

Ночью и утром жители Курской, Брянской, Воронежской и Белгородской областей рассказали, что видели работу российского ПВО. Некоторые даже успели заснять пуски ракет и их попадание в цели в воздухе.

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обороне удалось успешно перехватить украинский беспилотник — никакого вреда он нанести не успел.

«Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — заявил Старовойт.

Работу ПВО заметили также жители Воронежа. Губернатор области Александр Гусев объяснил, что в небе над городом обнаружили малогабаритный разведывательный беспилотник. При этом жизни и здоровью жителей области, по словам чиновника, ничего не угрожало.

После работы ПВО воронежцы стали находить на улицах металлические осколки — предположительно, от сбитого в небе украинского аппарата.

В ночь с 26 на 27 апреля также заметили работу ПВО и жители Белгорода. Им было видно полет ракеты и вспышку от попадания в цель — сбили украинский беспилотник.

Однако один украинский удар в Белгородской области все же удался. Глава региона Вячеслав Гладков рассказывал, что в селе Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов. Предположительно, в него попал снаряд с украинского беспилотника. По данным МЧС, в ходе этого пожара никто не пострадал.

Задержание диверсантов

Кроме того, на днях сотрудники ФСБ задержали двух диверсантов в Белгородской области. По предварительным данным, оба злоумышленника — граждане РФ. Они собирались повредить железнодорожное полотно, по которому двигались военные эшелоны.

Во время допроса диверсанты заявили, что посылали информацию о российских военных на украинский сайт «Миротворец» и пытались найти выход на сотрудников СБУ, чтобы согласовать с ними диверсии.

До этого — 25 апреля — ВСУ произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту в Брянске. Обстрел повредил линию электропередачи. Тогда же в городе загорелась нефтебаза АО «Транснефть — Дружба».

По данным Telegram-канала Shot, ущерб от пожара составил порядка 230 миллионов рублей. Удар по объекту якобы нанесли ракетами, которые используются в беспилотниках турецкого производства Bayraktar TB-2.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты этих атак ВСУ на российские города.

Ранее на Белгородскую область уже совершали налеты украинские ВВС: в ночь на 1 апреля два украинских вертолета на сверхнизких высотах пролетели на территорию России и ударили по белгородской нефтебазе. На обратном пути вертолеты сбили.

«Комариный укус» украинских атак

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил, что подобные удары по территории России — единичные эпизоды, которые в большинстве случаев удается предотвратить. Никакого реального влияния на ход спецоперации такие диверсии оказать не могут, заверил Орлов.

«Украине необходимо создавать предпосылки для информационных побед, которые потом раздуваются из мухи в слона и представляются европейскому обывателю. Конечно, то, что прилетел беспилотник, запустил одну ракету, — это неприятно. Но на ход боевых действий это оказывает примерно такое же влияние, как полет комара на приливы и отливы», — подчеркнул эксперт.

Более того, по мнению Орлова, самостоятельно Украина на проведение подобных налетов неспособна — это возможно только под руководством США. Только у них есть необходимое оборудование и ресурсы, чтобы мониторить работу российских оборонительных систем и находить окна для пролета беспилотников.

«США и их комплекс спутниковой разведки и управления передают украинской стороне временные окна, направления, координаты, по которым они могут попытаться сделать такой вот „комариный укус“ в адрес России», — объяснил Орлов.

Потом из этого представляется грандиозное событие: вот, смотрите, мы тут побеждаем Россию Владимир Орлов.

При этом реального ущерба на российских территориях Украина нанести не может, подчеркнул эксперт. По его мнению, ни о каком полномасштабном наступлении на российские границы не может идти речи.

«Они могут попытаться что-то сделать, но все прекрасно понимают, что это будет для них поход в один конец и что это не приведет ни к какому результату. Возможно, они заедут в какое-то приграничное село — это максимум, что у них получится. Нужно понимать, что прорвать российскую оборону, углубиться на 100 километров, конечно, у них никогда не получится», — заключил он.