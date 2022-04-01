Дефицита топлива не будет. Главное о последствиях авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Украинские вертолеты нанесли удар по белгородской нефтебазе. МЧС России занимается тушением пожара. По данным ведомства, пострадавших нет, как и угрозы для местных жителей. Перебоев с поставками топлива из-за произошедшего не будет, обещают местные власти. При этом соседние регионы уже предложили свою помощь в случае необходимости.

Ночью на 1 апреля в воздушное пространство России зашли два украинских вертолета Ми-24 и нанесли удары по нефтебазе «Роснефти» в микрорайоне Крейда в Белгороде. По данным МЧС, загорелось восемь резервуаров объемом по две тысячи кубометров каждый.

Предположительно, огонь может перекинуться на все 16 резервуаров нефтебазы. Чтобы этого не произошло, спасатели охлаждают уцелевшие емкости с помощью лафетных стволов.

Тушение пожара продолжается, в нем участвуют более 170 сотрудников МЧС и 50 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд. Жителей прилегающих улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова эвакуировали, их временно разместят на стадионе «Белгород Арена», сообщил Telegram-канал Shot.

Роспотребнадзор уже провел замеры воздуха — превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе жилого сектора не нашли. Пострадавших в пожаре на нефтебазе нет.

В МЧС сообщили, что на место уже вылетела оперативная группа ведомства во главе с временно исполняющим обязанности министра Александром Чуприяном.

Что будет с топливом

Из-за атаки ВСУ на нефтебазу в Белгороде выстроились очереди на АЗС, однако губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что причин для беспокойства нет. Он объяснил, что в Белгородской области у «Роснефти» есть две нефтебазы. Вторая располагается в Губкине.

«В данный момент „Роснефть“ перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от пяти до 13 дней», — написал он в своем Telegram-канале.

У других поставщиков бензина, по словам губернатора, есть собственные емкости, базы и источники поставок, так что они продолжают работать в штатном режиме. Гладков добавил, что сейчас руководство региона занимается изменением логистических цепочек поставок на топлива АЗС, так что ни о каком дефиците речи не идет. Это же подтвердили в Минэнерго, а также подчеркнули, что удар по нефтебазе не отразится на ценах на топливо.

«На всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области — на 15-18 дней», — заключил Гладков.

Также белгородцам предложил свою помощь губернатор Курской области Роман Старовойт, однако Вячеслав Гладков, по его словам, отказался: ресурсов области и федеральных структур хватает для того, чтобы держать ситуацию под контролем.

«Мы всегда готовы поделиться с соседями, своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель. Не поддавайтесь панике — специально заправляться впрок не нужно», — подчеркнул Старовойт.

В Курской области из-за удара по белгородской нефтебазе привели в режим повышенной готовности местные силовые службы. В случае необходимости запас топлива в Белгород также готовы поставить из Воронежской области, заявили в Минэнерго.