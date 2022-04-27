Система ПВО в Воронеже сбила беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежем малогабаритный разведывательный беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил губернатор.

Утром 27 апреля система ПВО также сработала и в Курской области, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщал, что слышал взрывы, похожие на хлопки. Впоследствии выяснилось, что их причиной стал пожар на складе боеприпасов в городе. Экстренные службы уже ликвидировали горение.