Бастрыкин поручил расследовать факты атак ВСУ в Воронежской и Курской областях

Следственный комитет расследует и задокументирует факты атак украинской армии в Воронежской и Курской областях. Соответствующее распоряжение отдал председатель СК Александр Бастрыкин, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

«Следователи выехали в места происшествий для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщили в Следкоме.

Утром 27 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над Воронежем малогабаритный разведывательный беспилотник.

Система ПВО также сработала и в Курской области, об этом сообщал губернатор Роман Старовойт.

Минувшей ночью загорелся склад боеприпасов в Белгороде, экстренные службы ликвидировали открытое горение. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что его разбудили хлопки, похожие на взрывы.