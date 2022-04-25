На нефтебазе в Брянске ночью случился крупный пожар. Что известно на данный момент

Ночью на нефтебазе в Брянске взорвались резервуары с топливом. Ликвидировать пожар прибыли бригады из Москвы и шести областей России. Сейчас в регионе введен режим ЧС из-за половодья и объявлен «желтый» уровень террористической опасности.

Пожар на нефтебазе

В ночь на 25 апреля, около 02:00, в Брянске горожане услышали взрывы, а после заметили столбы дыма и огонь на нефтебазе «Транснефть-Дружба», расположенной на Московском проспекте Фокинского района города. Пожар был заметен из разных частей города.

Главное управление МЧС по Брянской области сообщило, что при пожаре никто не пострадал. На нефтебазу сразу направили пожарно-спасательные расчеты МЧС из Москвы, а также из Смоленской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской и Орловской областей.

Кроме того, сейчас на территории Брянска из-за половодья действует режим ЧС. В общей сложности в области подтоплено 467 приусадебных участков и 35 домов. Уровень воды в реке Десне превысил пять метров, в реке Болве — семь метров.

Обошлось без жертв

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. На место происшествия направили группу следователей и криминалистов СК России. После того как огонь в резервуарах с топливом потушат, они приступят к осмотру местности. Эвакуировать население при этом пока что не планируется.

Взрыв попал на видео

О пожаре на еще одном нефтяном объекте в Брянске сообщил Telegram-канал «Лента дня». Кроме того, в Сети появился ролик с предполагаемым моментом первого взрыва на нефтебазе.

Также многие очевидцы публикуют видео с ночной и утренней съемок пожара.

Обстрелы ВСУ

Начиная с 11 апреля в Брянской области ввели «желтый» уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ. Вскоре после этого ВСУ обстреляли пропускной пункт Новые Юрковичи, в котором на тот момент находились 30 украинских беженцев. Минометный обстрел велся со стороны Украины. Людей удалось эвакуировать, пострадали два автомобиля.

Днем 14 апреля два украинских военных вертолета обстреляли деревню Климово. В результате нападения пострадали восемь человек, среди которых были ребенок 2020 года рождения и беременная девушка.

Мальчик с проникающим ранением головы был срочно доставлен в Москву. Сейчас ребенка лечат в Российской детской клинической больнице. Один из напавших на мирных людей вертолет ВСУ был уничтожен на следующий день из ракетного комплекса С-400.

Позже на железнодорожных путях в Брянской области обнаружили самодельное взрывное устройство. В релейном шкафу кто-то разместил две канистры с жидкостью, в которые вели провода от аккумулятора. Прибывшие на место специалисты подтвердили, что это была бомба зажигательного типа с таймером.