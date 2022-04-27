Два сторонника украинских националистов готовили диверсию в Белгородской области

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области. По подозрению в ее подготовке задержали двух россиян, заявили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержанные являются сторонниками украинского нацизма. Против них возбуждено уголовное дело. На допросе задержанные дали признательные показания, написал ТАСС.

По данным ведомства, подозреваемые сливали украинскому сайту «Миротворец» информацию о российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Его готовил сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Инструкции подозреваемый получал от главарей запрещенного в РФ батальона «Крым»**.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

** Крымско-татарский исламский добровольческий батальон «Крым» — экстремистская организация, запрещена в РФ.