Система ПВО сработала в Курской области

Система противовоздушной обороны сработала ночью в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, срабатывание произошло в 2:45 по местному времени.

«По предварительной информации, сработала система ПВО. Разрушений и жертв нет. Детали уточняются», — написал глава области.

Старовойт отметил, что многие куряне слышали хлопки.

В понедельник губернатор сообщал, что подразделения российских военных сбили два украинских беспилотника в районе населенного пункта Боровское в Рыльском районе.

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в области до 11 мая.