27 апреля 2022, 07:09
Система ПВО сработала в Курской области
Губернатор Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО в Курской области
Система противовоздушной обороны сработала ночью в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, срабатывание произошло в 2:45 по местному времени.
«По предварительной информации, сработала система ПВО. Разрушений и жертв нет. Детали уточняются», — написал глава области.
Старовойт отметил, что многие куряне слышали хлопки.
В понедельник губернатор сообщал, что подразделения российских военных сбили два украинских беспилотника в районе населенного пункта Боровское в Рыльском районе.
«Желтый» уровень террористической опасности продлили в области до 11 мая.