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    27 апреля 2022, 07:09

    Система ПВО сработала в Курской области

    Губернатор Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО в Курской области

    Максим Зинкин

    Система противовоздушной обороны сработала ночью в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    По его данным, срабатывание произошло в 2:45 по местному времени.

    «По предварительной информации, сработала система ПВО. Разрушений и жертв нет. Детали уточняются», — написал глава области.

    Старовойт отметил, что многие куряне слышали хлопки.

    В понедельник губернатор сообщал, что подразделения российских военных сбили два украинских беспилотника в районе населенного пункта Боровское в Рыльском районе.

    «Желтый» уровень террористической опасности продлили в области до 11 мая.