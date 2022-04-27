Склад боеприпасов загорелся в Белгороде

Похожие на взрывы громкие звуки раздались в Белгороде. Предварительно специалисты установили, что причиной стал пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Приблизительно в 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он добавил, что во время отправки сообщения услышал еще три взрыва. Позже Гладков опубликовал еще один пост. Он заявил, что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным.

«В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — уточнил губернатор.

Ранее власти Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Изначально он действовал с 11 до 25 апреля. Теперь «желтый» уровень продлится до 10 мая. Также в регионе запретили запускать фейерверки, петарды и салюты.